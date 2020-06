15-jarige aangehouden voor gooien zwaar vuurwerk naar agenten

De getroffen agenten leidden die woensdag de demonstratie in goede banen. Ze stonden even op straat bij elkaar omdat zij op dat moment nieuwe instructies kregen. Terwijl zij met elkaar in een cirkel de nieuwe instructies doornamen, werd van een afstandje een cobra in hun midden gegooid. Ze werden verrast door een enorme klap die gehoorschade, een gescheurd trommelvlies en een verwonding aan een been van één van hen veroorzaakte.

Verdachte herkend op beelden

De afgelopen weken is uitbreid onderzoek verricht om de identiteit van de verdachte te achterhalen. Daarbij zijn de betrokken agenten gesproken en zijn camerabeelden bekeken. Op basis van een screenshot van beelden werd de jongen afgelopen zaterdag door surveillerende agenten herkend op de Hennekijnstraat in Rotterdam en aangehouden. Afgelopen maandag is de verdachte door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte 14 dagen langer vast blijft zitten. De betrokken agenten hebben aangifte gedaan van poging zware mishandeling dan wel zware mishandeling.