Vier straatroven, brandstichting en diefstallen met pinfraude - Bureau Brabant

Je wilt even wat boodschappengeld pinnen, maar dan kijk je ineens recht in de loop van een vuurwapen. Dat overkwam een 43-jarige vrouw op zondagavond 19 april op de Westermarkt. Net als ze haar dertig euro uit de pinautomaat wil pakken, staat er ineens een man met een pistool achter haar. Ze is verstijfd van schrik. De overvaller grist haar geld uit de sleuf en gaat er vandoor. De impact op de vrouw was enorm en ze had wekenlang last van nachtmerries.