Getuigen gezocht van berovingen

Het eerste incident vond dinsdag 23 juni plaats op de Dorser in Leusden, zie dit persbericht . Op woensdag 24 juni vonden drie soortgelijke berovingen plaats op verschillende plaatsen: ’s ochtends in Bunschoten, ’s middags in Driebergen en eind van de middag in Hoevelaken.

Bunschoten

Op woensdag 24 juni omstreeks 10.00 uur liep een 80-jarige vrouw uit Bunschoten met haar rollator op de Kuyperstraat in haar woonplaats toen plotseling haar ketting van haar nek werd getrokken. Het slachtoffer kwam daarbij ten val en liep letsel op. De dader vluchtte weg op een scooter die achter de speelgoedwinkel stond.

Driebergen

Omstreeks 14.30 uur werd in Driebergen een 68-jarige vrouw uit die plaats beroofd van haar ketting terwijl zij op de Korte Dreef in haar woonplaats fietste. De dader passeerde haar op een bromfiets en trok de ketting van haar nek. Hierbij liep de vrouw nekletsel op. De verdachte vluchtte op zijn bromfiets richting de Groenhoek.

Hoevelaken

Omstreeks 17.10 uur werd een 68-jarige fietsster in Hoevelaken beroofd van haar ketting. Het slachtoffer fietste op de Eiberlaan in Hoevelaken komend vanuit het centrum. Ook in dit geval vond de beroving plaats door een passerende bromfietser.

Signalement

In alle gevallen spraken de slachtoffers over een slanke man van in de twintig met een lichte huidskleur. Zijn lengte wordt geschat tussen de 1.75 en 1.85 meter. Sommige slachtoffers zagen dat de man blond haar had, andere spraken over een petje. In drie gevallen is een scooter of bromfiets gezien, mogelijk met en blauwe kentekenplaat.

Uw tip!

Gezien de buit, de werkwijze van de verdachte en het signalement, gaat de politie ervanuit dat het goed kan zijn dat het in alle gevallen om dezelfde dader gaat. Heeft u iets gezien van een van de voorvallen? Herkent u de verdachte aan de hand van de omschrijving? Heeft u misschien camerabeelden? Of heeft u andere informatie? Wij komen graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in, bel 0900 – 88 44 of meld misdaad anoniem.