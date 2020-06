Nepvuurwapen

Toen de politie ter plaatse op het strand was en met mogelijke getuigen stond te praten, kwam er een man aanlopen met een blauwe bandana op zijn hoofd. Van een afstandje was te zien had hij een (vermoedelijk) vuurwapen in zijn kontzak had zitten. De politie trok onmiddellijk hun vuurwapen en hielden de verdachte onder schot. Toen hij was aangehouden en kon worden gefouilleerd bleek het vuurwapen slechts een telefoonhoesje in de vorm van een pistool te zijn. De man werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Nadat hij zijn verhaal had gedaan, werd hij met een waarschuwing heengezonden.