Politie zoekt getuigen vechtpartij Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie is op zoek naar getuigen van een vechtpartij aan de Zeeweg in bergen aan Zee waarbij twee personen ernstig gewond raakten. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). De politie is met name geïnteresseerd in beeldmateriaal dat via politie.nl geüpload kan worden.