Inbreker op heterdaad aangehouden

Rond 02.30 uur ontving de politie een melding van een inbraak in de supermarkt. Agenten gingen snel richting de Rijswijkseweg en konden daar in de omgeving op de Broekslootkade de 48-jarige verdachte op heterdaad aanhouden. De man, die enkele gestolen goederen op zak had, zit op dit moment vast en wordt gehoord. De supermarkt heeft aangifte gedaan van inbraak.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van deze inbraak. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan met de politie via 0900-8844 of M. 0800-7000.