Getuigen gezocht van woninginbraak Gouda

Rond 04.00 uur schrok de bewoonster van de woning aan de Anna van Hensbeeksingel in Gouda wakker van een op haar gerichte zaklamp. Er stonden twee mannen in haar slaapkamer, een van de mannen sprak de bewoonster toe. Na ongeveer een kwartier hebben de beide mannen de woning verlaten en heeft de bewoonster de politie gebeld. De bewoonster is niet gewond geraakt. Er zijn meerdere goederen verdwenen, deze zijn vermoedelijk in een oudroze sporttas meegenomen.



Signalement verdachten:

Het gaat om twee mannen die beiden donker gekleed waren, vermoedelijk donkerblauw. Zij droegen mutsen en hadden iets voor hun mond. De ene man was iets langer dan de andere man. Beide mannen spraken accentloos Nederlands.



Tips?

De politie stelt een onderzoek in naar de overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900 – 8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, via het nummer 0800-7000.