Hillegommer vast voor ontvangen drugspost

In maart 2019 werd bij een supermarkt in Hillegom een envelop bezorgd die was gericht aan een voor de supermarktmedewerkers onbekende persoon. Enkele dagen na bezorging van de envelop, werd deze opgehaald door een jongen. Hij kreeg de envelop mee nadat hij zijn legitimatiebewijs had laten zien en bleek dat de naam op de envelop redelijk overeenkwam met zijn naam.

Toen enkele weken later opnieuw een envelop werd bezorgd en opnieuw een jongen bij de supermarkt aanklopte om hem op te halen, kreeg de jongen de envelop niet mee. In plaats daarvan waarschuwde de medewerker de politie en overhandigde de envelop aan een agent.

Uit onderzoek bleek dat deze envelop 35 pillen MDMA bevatte en achterhaalde de politie de identiteit van de jongen. Hierop is enkele keren contact geweest met de jongen en kreeg hij uiteindelijk het verzoek zich begin juni 2020 te melden op het politiebureau. Nadat hij niet bij deze afspraak kwam opdagen, hielden agenten hem woensdagmorgen 24 juni om 07.00 uur aan in zijn woning.

Na verhoor mocht de 17-jarige jongen weer naar huis. Hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.