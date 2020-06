Twee hennepkwekerijen en één hennepdrogerij opgerold tijdens integrale actiedag

Er zijn tijdens de actiedag onder andere twee hennepkwekerijen aangetroffen. In Schiedam is een kwekerij met 400 hennepplanten opgerold en in Steenwijk een kwekerij met 1200 planten en 200 stekken. Verder hebben de overheidspartners in Naaldwijk een hennepdrogerij gevonden met 220 planten en diverse goederen voor het optuigen van kwekerijen, zoals lampen en ventilatoren. Ook zijn er in Naaldwijk twee panden met spoed gesloten en in Schiedam één. Daarnaast hebben de overheidspartners tienduizenden euro’s in beslag genomen, heeft de NVWA 2 boetes opgelegd voor een horecagelegenheid in Hoek van Holland en zijn er in meerdere panden onveilige situaties aangetroffen.



In de gemeente Westland zijn twee mannen ( 50 en 59 jaar) uit Naaldwijk aangehouden als verdachten van betrokkenheid bij witwassen en productie en handel in hennep(teelt). Zij worden vrijdag 26 juni voorgeleid voor de rechter-commissaris. In Steenwijk hielden agenten een 42-jarige man uit Tuk aan op verdenking van betrokkenheid bij hennepteelt. Op diezelfde grond is in Schiedam een 50-jarige man aangehouden.



Samen tegen ondermijning

De overheid pakt ondermijning gezamenlijk aan. Door deze gezamenlijke aanpak kan de overheid bijvoorbeeld strafrechtelijk vervolgen, illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en openstaande belastingen innen. Zo wordt de onaantastbaarheid van criminelen doorbroken en maken we wijken en buurten weer veiliger.



Georganiseerde criminaliteit herkennen

Drugslaboratoria en hennepkwekerijen worden zowel in woonwijken als in buitengebieden opgebouwd en brengen grote risico’s met zich mee. Explosie- en brandgevaar, lekkages, zware milieuverontreiniging en gezondheidsrisico’s zijn daarvan voorbeelden. Het drugsafval wordt met regelmaat gedumpt en komt in de natuur terecht. Criminele organisaties verdienen enorm veel geld aan de handel in drugs en zij schuwen geen geweld, afpersing en liquidatie.

Zie je signalen van georganiseerde criminaliteit in relatie tot bijvoorbeeld drugs? Denk hierbij aan een zoete chemische geur, witte rook uit de schoorsteen van een woonhuis, aanwezigheid van blauwe vaten of grote witte vloeistofcontainers, verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen, beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open zijn, grote ijzeren ketels of vrieskisten?



Meld ondermijningssignalen anoniem

Bel dan Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.