Getuigen gezocht van poging overval op de Eendrachtsweg

In een woning aan de Eendrachtsweg in Rotterdam kreeg een 27-jarige vrouw de schrik van haar leven. Rond 06.00 uur ’s ochtends schrok zij wakker toen er een onbekende man in haar slaapkamer stond. Hierop vluchtte het slachtoffer het huis uit op zoek naar hulp. Toen zij de woning opnieuw in ging was de verdachte nog steeds in de woning. Hij had een mes in zijn handen en maakte stekende bewegingen richting het slachtoffer. Gelukkig zag het slachtoffer de deur te barricaderen waarop de verdachte eieren voor zijn geld koos en vluchtte. De politie onderzoekt de zaak en is daarbij op zoek naar getuigen.

Meer informatie

Heeft u gezien wat er op 15 juni is gebeurd? Heeft u misschien camerabeelden? Of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het politieonderzoek? Wij komen graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in, bel 0900 88 44 of meld misdaad anoniem.