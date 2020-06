Politie beëindigt vechtpartij

Omstreeks 04.30 uur zagen agenten via het cameratoezicht dat er werd gevochten op de Van Speijkstraat. Toen agenten op de van Speijkstraat aankwamen, zagen zij dat een man met een mes omstanders bedreigde en met dat mes in zijn handen tegen de deur van een horecagelegenheid duwde en kennelijk aanstalten maakte om die horecagelegenheid in te gaan. Politieagenten traden direct op en sommeerden de man om het wapen te laten vallen en zich over te geven. De man volgde de aanwijzingen van de agenten niet op, waardoor zij genoodzaakt waren om enkele waarschuwingsschoten te lossen. Hierna kon de man na een korte achtervolging worden overmeesterd. Hij werd overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor nader verhoor. Bij het incident raakte niemand gewond.

#Foto betreft een stockfoto