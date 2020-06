Nepwapen in beslag genomen

Agenten zagen de man op een scooter rijden. Zij wisten dat de man geen rijbewijs had, dus wilden ze de man laten stoppen en hem bekeuren voor dit feit. De Bergenaar ging er echter vandoor.

Later zagen ze de man lopend. De 22-jarige werd gecontroleerd, hij verklaarde niets te weten van een scooter waarop hij gereden zou hebben. In een tas bleek de man een nepwapen te vervoeren. Een dergelijk wapen is geschikt voor afdreiging en daarom verboden. Het is in beslag genomen en de man is aangehouden.

Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en zal daar donderdag gehoord worden over het strafbare feit.