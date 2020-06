Politie zoekt getuigen van inbraak Rooseveltplein

We zoeken getuigen die mogelijk vannacht iets hebben gezien in de omgeving van het Rooseveltplein in Tilburg. Weet u meer, heeft u iets gezien of beschikt u over camerabeelden? Dan komen wij graag met u in contact. Dat kan via;

- de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)