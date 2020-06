Verdachte straatroof Terneuzen aangehouden

Het onderzoek is echter niet gestopt. Door de politie zijn o.a. getuigen gehoord. Uit die verklaringen kwam een naam van een mogelijke verdachte. Woensdagochtend vroeg is een 15-jarige jongen uit Terneuzen aangehouden voor deze beroving. Nadat hij was aangehouden hebben rechercheurs zijn kamer doorzocht. De telefoon is daar aangetroffen.

De jongen is in verzekering gesteld in een politiecellencomplex en zal door rechercheurs worden gehoord over het feit waarvan hij wordt verdacht.