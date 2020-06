Ossenaar aangehouden voor bedreiging vanuit auto

Collega’s werden gealarmeerd met de melding dat de verdachte vanuit een auto een voor hem bekende man met een pistool bedreigd had. Dat gebeurde volgens de aangever op de Lijsterstraat en later nog een tweede keer op de Kardinaal de Jongstraat. Vermoedelijke aanleiding is een conflict in de relationele sfeer en het slachtoffer vertelde al eerder door zijn belager te zijn bedreigd. Kort nadat collega’s het verhaal van het slachtoffer hadden aangehoord, werd de verdachte bij zijn Osse woning aangehouden. Bij een onderzoek in zijn woning en in zijn auto’s werden meerdere wapens aangetroffen, die we in beslag namen. We vonden onder andere een balletjespistool dat voldeed aan de beschrijving die de aangever van het wapen had gegeven. Los daarvan troffen we ook nog een twee luchtbuksen en een antiek vuurwapen aan in het huis. In een auto lag een mes voor het grijpen in het middenconsole en in een andere auto vonden we illegaal vuurwerk. Alle wapens alsmede de twee auto’s van de verdachte zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.