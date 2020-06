Wie waren man en vrouw in auto bij zendmast?

De auto met een Nederlands kenteken stond bij de zendmast op zondagavond 25 mei rond 01.00 uur, het tijdstip van de brand, zo blijkt uit onderzoek. Er zouden een man en vrouw in de auto hebben gezeten. Het zou gaan om een blonde vrouw met een geschatte leeftijd van 35 jaar. Over de man is verder geen aanvullend signalement bekend. De politie komt graag meer te weten over deze personen of zelf in contact met deze inzittenden. Zij hebben mogelijk belangrijke informatie die een bijdrage kan leveren aan het onderzoek.

Heeft u meer informatie over de auto of de inzittenden? Of kunt u meer informatie geven over de brandstichting? Deel dit dan met de politie via 0900 – 88 44. Het anoniem delen van informatie is ook mogelijk.