Verdachte van diefstal lading tin langer vast

De politie kwam de bestelbus op het spoor na een 112-melding van een Duitse vrachtwagenchauffeur. Deze was op parkeerplaats Meelakkers langs de A67 bij Geldrop het slachtoffer geworden van ladingdiefstal. Uit zijn vrachtwagen was ongeveer 2000 kilo tin verdwenen. Toen de politie ter plaatse kwam vertelde een getuige dat hij verschillende personen over de snelweg had zien vluchten. Ook had hij een bestelbus zien wegrijden. Op de Sluisweg in Erp zagen agenten later die nacht een bestelbus staan die aan het opgegeven signalement voldeed. Bij controle van de bus bleek in de laadruimte inderdaad 2000 kilo tin te liggen.