Medewerker dienst FM ontslagen

De medewerker wordt onder meer verweten dat hij wetenschap had van misstanden in het bedrijf waarvoor hij werkzaamheden verrichtte, zich niet uit het bedrijf terugtrok én de misstanden niet bij zijn leidinggevende meldde. Ook raadpleegde hij de politiesystemen onrechtmatig en deelde hij informatie met derden. De disciplinaire maatregel is definitief.



De politiemedewerker moest zich eerder dit jaar ook tegenover de rechter verantwoorden. Voor het lekken van politie-informatie kreeg hij een taakstraf opgelegd van 60 uur. De medewerker werd vrijgesproken van witwassen. Vijf medeverdachten kregen straffen opgelegd van twee tot vijf jaar.



Integriteit is voor de politie een kernwaarde. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven en onkreukbaar zijn. Signalen van integriteitsschendingen door politiemedewerkers worden daarom altijd onderzocht. Voor politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, is geen plaats in de organisatie.