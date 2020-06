Politie zoekt getuigen steekincident strand Arnhem

Was u gisteravond rond 00.00 uur in de buurt van het strandje aan de Stadsblokkenweg? En heeft u iets verdachts gezien? Of heeft u de man met de donkerkleurige scooter met windscherm zien rijden rond dat tijdstip? Of heeft u andere informatie? Dan horen wij dat graag. Contact opnemen kan via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.

2020293973 (AC)