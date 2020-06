Ondermijningsactie Overvecht / Zambesidreefbuurt

Onder andere na signalen uit de buurt vond deze controle plaats. Politie, gemeente en douane bezochten vier bedrijfspanden. Drie daarvan gaven aanleiding tot nader onderzoek naar illegaal gokken en verkoop van illegale tabak. Ook zal er bij een bedrijf een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld naar witwassen van illegaal verkregen geld.

Bewoners die vermoedens hebben van ondermijnende criminaliteit wordt gevraagd hun informatie te delen met hun wijkagent of telefonisch via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem 0800-7000.