Voortvluchtige Brit in Amsterdam aangehouden

De aanhouding volgde nadat uit een ander onderzoek concrete informatie binnenkwam dat vanuit een woning in het centrum mogelijk gehandeld zou worden in drugs. Rechercheurs besloten een onderzoek in te stellen. Terwijl ze bij de voordeur stonden, sprong aan de achterzijde van de woning een man vanaf het balkon naar een balkon op een lagere verdieping. Hij had een pak geld in zijn handen en kon direct worden ingerekend door agenten. De officier van justitie gaf op grond van die aanhouding, en na machtiging van de rechter-commissaris, toestemming om de woning te doorzoeken. Tijdens de doorzoeking werd nog zo’n 50.000 euro aan contant geld aangetroffen. Met de 18.500 euro die de 59-jarige Brit bij zich had, namen rechercheurs een geldbedrag van in totaal ruim 68.000 euro in beslag. Daarnaast werden er in de woning diverse goederen aangetroffen die verband houden met de handel in verdovende middelen. De officier van justitie heeft daarop besloten de verdachte voor te geleiden terzake witwassen en overtreding van de Opiumwet.