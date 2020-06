Man aangehouden voor forse mishandeling

Op donderdag 25 juni 2020 om 25.50 uur kwam er een melding binnen van een vechtpartij op straat op het Pieter Postplein. Toen agenten daar aankwamen spraken ze een getuige. Die had met zijn telefoon opnames gemaakt van een vechtpartij waarbij een man een ander mishandelt en hem, terwijl het slachtoffer op grond lag, meerdere malen tegen zijn hoofd schopt. Die beelden waren genoeg om op zoek te gaan naar de verdachte in een van de woningen. Het slachtoffer bleek al weg te zijn maar de verdachte zat nog binnen. De 25-jarige Tilburger is aangehouden. De politie gaat op zoek naar de aangever. De verdachte is ingesloten aan het bureau