Lange celstraf voor kopstuk phishing-bende

De aanpak van deze bende begon in 2016. Net als vele andere slachtoffers uit het hele land deed ook een boer uit de provincie Zeeland in deze periode aangifte van phishing, waarbij maar liefst meer dan 200.000 euro was buitgemaakt. Het bleek - een technisch gezien - complex delict te zijn, waarvan inzicht in de werkwijze en omvang van het criminele bedrijfsstructuur nog niet eerder in beeld was gebracht. Digitale specialisten van team digitale opsporing namen de uitdaging aan en startten een opsporingsonderzoek op. Tot op detailniveau wist het team de gehele werking van phishing als ook de hoofdverdachten, die er voor verantwoordelijk waren, inzichtelijk te maken. Na ruim anderhalf jaar onderzoek veroordeelde de rechtbank op 17 mei 2019 de hoofdverdachten tot gevangenisstraffen tot wel 5 jaar. De keuze om aan de voorkant de modus operandi van verschillende cybercrime fenomenen inzichtelijk te maken, met het doel effectieve interventies te kunnen doen, is inmiddels een vast werkproces geworden van de regionale cybercrime teams.