Jongeman aangehouden voor betrokkenheid bij ongeregeldheden

Zoals gezegd is het onderzoek naar de ongeregeldheden in volle gang. Er is politie en Openbaar Ministerie veel aan gelegen om deze raddraaiers op te pakken. Dit soort gedrag wordt in de Helmondse binnenstad niet getolereerd. De 20-jarige jongeman die vanmorgen werd aangehouden is door de gemeente Helmond direct een gebiedsverbod van een week opgelegd. Ook zes eerder deze week aangehouden verdachten kregen een gebiedsverbod opgelegd van drie maanden.