Getuigen gezocht van beroving

Rond 10.10 uur liep de vrouw op de Berlagestraat. Ter hoogte van de kruising met Zuiderweg vond de beroving plaats, waarna de dader snel in de richting van de Dr. Lelylaan vluchtte. Wij zijn op zoek naar getuigen van deze brutale beroving op klaarlichte dag. De vrouw was zo geschrokken dat zij helaas niet kon zien hoe de dader eruit zag en op welke scooter hij reed. Maar wellicht kunnen getuigen ons wel helpen.

Getuigen

Was u rond het genoemde tijdstip in de buurt van de Berlagestraat? Heeft u deze beroving gezien? Heeft u camerabeelden? Of wellicht andere informatie die ons zou kunnen helpen deze zaak op te lossen? Bel dan de politie via 0900 8844 of gebruik het onderstaande tipformulier. Liever anoniem iets melden? Dat kan ook via tel 0800 7000 of MOnline.