Bejaarde vrouw vanuit het niets uitgescholden en geslagen; politie zoekt getuigen

Het slachtoffer wandelde rond 14.15 uur over de Genestetlaan vlakbij de Vosmaerlaan. Uit tegengestelde richting kwam een jongeman haar tegemoet. Op een gegeven moment, wilden de twee elkaar passeerden en gebaarde de vrouw dat de jongeman een beetje aan de kant moest vanwege de smalte van de stoep. De jongeman schold de vrouw uit en gaf het slachtoffer een harde klap op haar hoofd. Daarna liep de jongen door in de richting van de Middenweg en vond het nodig de vrouw nog een keer uit te schelden. Het slachtoffer is daarna naar huis gegaan alwaar de politie werd gealarmeerd. De vrouw hield een beurs en pijnlijk hoofd over aan de mishandeling. Het slachtoffer kon de jongeman als volgt omschrijven;

-Ongeveer 16 a 17 jaar oud;

-Getinte huidskleur;

-Slank postuur;

-Bruine ogen;

-Zwart haar;

-Droeg een blauw vest met capuchon, een spijkerbroek en een pet;

-En opvallend is de tatoeage in zijn hals die doorloopt naar zijn borst.