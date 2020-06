Inbreker op heterdaad aangehouden

Rond 03.00 uur ontvingen agenten de melding dat het inbraakalarm van de strandtent was afgegaan en dat de alarmcentrale een persoon in de zaak zag. Toen de politie ter plaatse kwam, zag zij een deur openstaan en namen zij hun positie in rondom de horecagelegenheid. Korte tijd daarna, hoorden de agenten van een collega dat die de mogelijke inbreker zag lopen op het Badhuisplein. Aangekomen op het Badhuisplein, zagen zij inderdaad een man lopen die voldeed aan het signalement van de man die in de strandtent was. De man werd op heterdaad aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

2020132929