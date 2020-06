Man gewond na steekincident; één verdachte aangehouden

Omstreeks 04.10 uur belde het slachtoffer met het alarmnummer en vertelde dat hij lopend onderweg was naar het politiebureau met vermoedelijk een steekwond en gaf het adres door waar het gebeurd was. Een agent ving de man op in het bureau en schakelde een ambulance in. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Andere agenten gingen naar de desbetreffende woning en konden hier de verdachte aanhouden.

Wat de toedracht van dit incident is, is nog onbekend en daar doet de politie onderzoek naar.

2020132939