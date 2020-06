Man opgepakt na ongeregeldheden op Malieveld

Na de demonstratie is de politie gestart met een grootschalig rechercheonderzoek. Uit dat onderzoek werd de identiteit van deze aangehouden man bekend. Dit leidde vanmiddag in Brielle tot de aanhouding van de 61- jarige man uit Den Haag. De man is inmiddels overgebracht naar een politiebureau waar hij later zal worden gehoord.

Ondanks het verbod op de demonstratie van de groep “Viruswaanzin”, begaf een mix van demonstranten en onruststokers zich toch naar het Malieveld in Den Haag. Tijdens de confrontaties met de ME is fors geweld gebruikt door de onruststokers. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. De politie hield 425 personen aan, het merendeel voor overtreding van de Wet Openbare Manifestatie (WOM). Daarnaast werden er nog 11 personen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Van deze 11 personen zit er op dit moment nog 1 vast en zijn de anderen heengezonden, maar blijven wel verdachten in dit onderzoek. Het rechercheonderzoek is op dit moment nog in volle gang en doet onderzoek naar verdachten die ook betrokken waren bij de ongeregeldheden, maar die niet konden worden aangehouden. Daarvoor is de politie op zoek naar foto’s of filmpjes die gemaakt zijn van de ongeregeldheden.