Drugsdealers opgepakt

Op dat moment zag de bestuurde van de auto de agenten en scheurde weg. De bikers zetten de achtervolging in en vroegen via de portofoon om versterking. Toevallig reed er een surveillance-eenheid in het centrum die meteen kon aansluiten. Op de Nieuwstraat snapte de bestuurder dat het kansloos was en stopte hij. De bestuurder bleek al eerder aangehouden te zijn geweest voor de Opiumwet dus zijn auto werd direct doorzocht. Daar vonden de agenten een zak met wit poeder. Dat was genoeg om de 34-jarige Tilburger aan te houden en zijn auto in beslag te nemen. Later bleek dat het meer dan 400 gram harddrugs te zijn.