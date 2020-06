Politie zoekt getuigen van verkeersongeval

Rond de klok van half drie fietste de wielrenner vlak voor de kruising van de Elkenraderweg met de van Houtemstraat. Op dat moment kwam daar ook een motorrijder voorbij. In het passeren ontstond er een aanrijding waarbij de wielrenner ten val kwam. De 40-jarige man uit Apeldoorn is met diverse verwondingen naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren. Achter de man uit Apeldoorn fietste een andere wielrenner. Deze getuige heeft mogelijk gezien wat er precies is gebeurd. Ook met de motorrijder komt de politie graag in contact. Hij is na het ongeval doorgereden. Er is een burgernetbericht verstuurd. Heeft u informatie over het ongeval, bent of kent u de motorrijder? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.