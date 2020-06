Buitenlandse veroordeelden aangehouden

Het Fugitive Active Search Team (FASTNL) van de Dienst Landelijke Recherche kreeg het verzoek uit te kijken naar deze veroordeelden. De Hongaar, leeftijd onbekend, is veroordeeld voor handel in verdovende middelen en is in samenwerking met eenheid Oost-Nederland aangehouden. De 39-jarige Pool is onder andere veroordeeld voor poging moord c.q. doodslag en is in Den Haag aangehouden door het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies. Hij verbleef in Nederland onder een valse identiteit.