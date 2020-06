Alkmaarder slachtoffer van zware mishandeling

Rond 23.15 uur sprak de Alkmaarder de groep aan met de vraag wat er kort daarvoor op de Zandkreek was gebeurd en of iemand iets wist van het slaan van zijn zoon. De groep jongeren mishandelde hierop de Alkmaarder vrijwel direct en hij werd onder meer met stokken geslagen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door de forensische opsporing is op de Wielingenweg sporenonderzoek gedaan. De recherche komt graag in contact met getuigen.

