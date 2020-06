Vrouw gewond na steekincident in woning; één verdachte aangehouden

Rond de klok van 23.15 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning. Daar werd het 52-jarige slachtoffer aangetroffen. Zij bleek een aantal steekwonden te hebben en is naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later liep een man voor het politiebureau in Hoofddorp. Dat bleek een 51-jarige man te zijn, die op hetzelfde adres woont. Door agenten is de man vervolgens aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en de verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

2020133540