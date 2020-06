13-jarige gewond bij steekincident Zuidplein

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Heeft u gezien wat er in winkelcentrum Zuidplein gebeurde of wat daarvoor aan het steekincident voorafging? Heeft u beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of gebruik het tipformulier. Daar kunt u ook beelden uploaden. Liever anoniem melden? Bel 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.