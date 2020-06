Mogelijke drugsdealer opgepakt

Op zondag 28 juni 2020 zagen surveillerende bikers een bekende drugsgebruiker lopen. Omdat de gebruiker een onlogische route liep, ze wisten waar hij woonde, besloten ze hem te volgen. Ze hadden het vermoeden dat hij contact zou gaan leggen met een dealer. Op een gegeven moment liep hij de Trouwlaan op. Toen de bikers de bocht omkwamen zagen ze net dat de man weg liep bij een auto die ook weg reed. Omdat ze het idee hadden dat de deal al had plaatsgevonden gaven ze de bestuurder van de auto een stopteken. Het kenteken van de auto en de 31-jarige Tilburger stonden al vaker in de politiesystemen in verband met drugs. En daar komt weer een aantekening bij want bij het doorzoeken van de auto kwam een tasje boven met acht zakjes waarin witte en bruine substantie zat. De verdachte werd aangehouden en naar het bureau gebracht. De zakjes zijn in beslag genomen en de inhoud zal worden getest. Het vermoeden bestaat dat om drugs gaat.