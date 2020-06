Verdachte van oplichting opgepakt

Fraude en oplichting zijn vormen van bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Zoekt u hier meer informatie over? Of bent u - als burger of bedrijf - slachtoffer geworden van fraude of oplichting? Kijk dan op Politie.nl voor meer informatie. Hier ziet u ook hoe u het beste aangifte kunt doen. In de meeste gevallen kunt u bellen met de politie op 0900-8844 of naar het politiebureau gaan. In sommige gevallen zult u zich elders moeten melden.