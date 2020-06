Getuigen gezocht na brand bij woning

Even na half 3 kwam er een melding binnen dat er brand woedde bij de woning. De brandweer kwam meteen ter plaatse om het vuur te doven. Agenten deden onderzoek. Op basis van hun eerste onderzoek gaan we uit van brandstichting. Daarom zijn we op zoek naar mensen die informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek. Concreet hebben we de volgende vragen:

Wie heeft er afgelopen nacht tussen 00.00 en 04.00 uur iets opvallends gezien in Hedel of omgeving dat te maken zou kunnen hebben met deze zaak?

Heeft er iemand een voertuig of vervoersmiddel gezien in de nacht dat opviel?

Zijn er mensen in Hedel die camera’s hebben die op de straat zijn gericht er waarop iets opvallends is te zien tussen 00.00 en 04.00 uur?

Het kan ook zijn dat u al voor de nacht of op andere dagen iets opvallends hebt gezien, of dat u andere informatie heeft die hiermee te maken zou kunnen hebben. Ook dan vragen we u om uw informatie te delen.

U kunt 0900-8844 bellen om uw informatie direct aan de politie door te geven. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

In de media gaan al berichten rond dat de brand mogelijk te maken heeft met een eerdere afpersingszaak. Het is nu nog te vroeg om daar verder op in te gaan. Om de privacy van de bewoners te beschermen doen we ook verder geen uitspraken over personen of omstandigheden.

(2020299504 SK)