Oost-Nederland - Geweld door de politie, meer dan cijfers alleen

Erik kijkt terug en realiseert zich; “Dit had heel anders af kunnen lopen. Ik zit niet bij de politie om iemand te doden of iets ernstigs aan te doen. Dat hield me bezig en ik was dan ook heel opgelucht dat ik in de loop van de avond hoorde dat de man buiten levensgevaar was. Ik ben heel goed opgevangen op het bureau en voelde steun van mijn teamchef en mijn collega’s. Ik wist diep van binnen dat ik goed gehandeld had. We konden niet anders. Daar vertrouwde ik op. Van mijn chef mocht ik een paar dagen thuis blijven. Even uit de hectiek met mijn gezin. Dat was heel fijn. Ik ben weer volop aan het werk. En dat voelt goed”.

Alex kijkt positief terug op de manier waarop er belangstelling voor hem was: “Kort na het incident heb je vooral een gevoel van ongeloof zegt Alex. Wat is ons overkomen? Dat dringt pas later tot je door. Je doet wat je moet doen, wat je geleerd hebt, maar wat een rollercoaster. Het meest wat me bij is gebleven is de enorme belangstelling. Van mijn teamchef, geweldig opgevangen en ook door mijn collega’s. Het is een soort familie. Je hoeft het niemand uit te leggen dat dit heftig is. Iedereen weet dat. Maar ook de belangstelling van de eenheidsleiding en de burgemeester. Dat deed me heel goed. Ik had geen twijfels over mijn handelen, ik had hier vertrouwen in. Ik heb het een plek gegeven en doe weer “gewoon” mijn werk”.