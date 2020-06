Dode witte hennen aangetroffen: wie heeft informatie?

De dode hennen lagen tussen een opening van het riet aan het Waterkeringpad net voorbij de Snippewei. Onbekend is hoe die hennen in het water zijn gekomen. De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien de afgelopen dagen in de directe omgeving.

Vragen aan het publiek

* Heeft u iets verdachts gezien in het Dijkgat Bos nabij het Waterkeringpad en de Snippewei dat hiermee te maken kan hebben?

* Weet u van wie deze hennen zijn?

* Bent u de eigenaar van deze hennen?

* Heeft u overige informatie dat de dierenpolitie kan helpen bij dit onderzoek?

Belt u dan met de politie in Wieringerwerf via tel.nr. 0900-8844, of via meldpunt 144. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020133866 bij. Hartelijk dank alvast!

Dierenpolitie

Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en overige organisaties zoals onder andere Blijf van mijn Dier, de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling (waaronder ook het dumpen van dieren valt);

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

- het doden of mishandelen van een dier;

- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt via telefoonnummer: 1-4-4.

2020133866