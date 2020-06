Gebroken kaak na verkeerstwist

Amsterdam - Op zondag 21 juni is een 35-jarige man zwaar mishandeld na twist over een parkeerplaats in de Baffinstraat in West. De politie heeft 1 getuige gesproken, maar is nog op zoek naar een fietser die voorafgaand aan het incident ook een woordenwisseling had met de onbekend gebleven verdachte en de automobilist die uit de parkeerplaats kwam.