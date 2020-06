Arrestaties en vuurwapen gevonden na zware mishandeling

Het slachtoffer, een 17-jarige Rotterdammer, reed op zijn scooter over het Hofplein toen een auto hem afsneed. Geschrokken riep de scooterrijder naar de auto: “Wat doe je?!”. De inzittenden van de auto gebaarden de scooterrijder om hen te volgen. Om de inzittenden te kunnen aanspreken op hun rijgedrag besluit de scooterrijder hen te volgen. Op de Lombardkade komen ze tot stilstand. Terwijl de scooterrijder en de bestuurder met elkaar spreken, komt een andere inzittende op de scooterrijder aflopen met een vuurwapen. Hij richt het wapen op de borst van de scooterrijder. Uiteindelijk slaat de man de scooterrijder. Die heeft zijn helm nog op, maar wordt alsnog in het gezicht geraakt. De bestuurder van de auto en de andere inzittenden stappen weer in en gaan er vandoor.



Gealarmeerde agenten zien even later op de N470 ter hoogte van Delfgauw de bewuste auto rijden. In Pijnacker zetten zij de auto aan de kant. Omdat er sprake is van een vuurwapen gaat de aanhouding met een BTGV, de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten. Een 20-jarige man uit Delft, een 20-jarige man uit Pijnacker, een 22-jarige Rotterdammer en een 24-jarige man uit Den Haag worden aangehouden. In de auto wordt het vuurwapen gevonden en een kleine hoeveelheid drugs.



Omdat een goed onderzoek niet stopt bij een aanhouding komt de politie graag in contact met getuigen van de verkeersruzie en/of de mishandeling op de Lombardkade. Deze vond zondagavond rond kwart over elf ’s avonds. Hier waren een witte auto en een zwarte scooter betrokken. Heeft u iets gezien of gehoord, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie geven kan ook via M., www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.