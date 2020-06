Auto-inbrekers bij ziekenhuis Tilburg in Opsporing Verzocht

Op dinsdagmiddag 24 maart werden op de parkeerplaats meerdere auto’s opengebroken. De schade is groot, maar de verontwaardiging is misschien nog wel groter. We willen deze auto-inbrekers dan ook heel graag vinden. Op de camerabeelden zien we dat de inbrekers eerst nog een paar kentekenplaten stelen. Vervolgens schroeven ze de platen op hun auto. Er is sprake van drie daders die in een grijze Mercedes stationwagen rijden. Ze demonteren complete dashboards met navigatiesystemen uit de auto's. Onderdelen die vaak in gestolen auto’s worden gebruikt, maar mogelijk ook worden doorverkocht.