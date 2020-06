Automobilist zwaar onder invloed

De bestuurder reed, volgens verklaringen van getuigen, dan weer 40 kilometer per uur, dan weer over de 100. Hij slingerde van links naar rechts over de weg, auto’s die uit tegenovergestelde richting kwamen moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen en achter de betreffende auto reed een lange rij auto’s die niet in de buurt van de betreffende auto durfden te rijden. Door meerdere weggebruikers werd de politie gewaarschuwd.

Ter hoogte van de rotonde bij Vrouwenpolder zagen agenten dat de man drie rondjes over de rotonde reed. Zij dwongen de automobilist vervolgens tot stoppen en deden een speekseltest bij de 39-jarige man uit Zierikzee. Die wees uit dat hij onder invloed reed van amfetamine. Tijdens een gesprek met de agenten merkten zij dat de man helemaal de weg kwijt was. Hij wist niet eens meer welke dag of welk jaar het was. De man is overgebracht naar het bureau. Daar heeft een GGD-arts een bloedmonster van hem afgenomen. Dat monster wordt opgestuurd naar het NFI waar het zal worden onderzocht op aanwezigheid van verdovende middelen. De man moest ook een blaastest ondergaan, hij bleek niet gedronken te hebben. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Een Officier van Justitie zal een beslissing nemen over de verdere afhandeling van de zaak.