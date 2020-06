Drie aanhoudingen na inbraak woning

Toen de agenten op de plaats van het delict met hun onderzoek bezig waren kwam een man voorbij lopen. Een van de agenten herkende de man van de camerabeelden van de inbraak. Hij werd direct aangehouden. Even later kwam een man op een fiets en een vrouw op een snorfiets langs rijden. Dat bleken de twee andere verdachten te zijn. Ook die werden herkend van camerabeelden en werden aangehouden. Het gaat om drie bewoners van Breda, een 35-jarige man, een 31-jarige man en een 35-jarige vrouw. De aangever gaf aan dat er een conflict was met een van de verdachten wat mogelijk de aanleiding is.