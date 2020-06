Inhaalacties op de Zeelandbrug, automobilist blijkt onder invloed van drugs

De man verklaarde zelf onder invloed te zijn van cocaine. In zijn auto werd een verpakking met speed aangetroffen, ook werden verpakkingen van andere soorten drugs aangetroffen. De man is nagekeken door ambulancemedewerkers. Daarna is hij aangehouden door de agenten. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij zal worden gehoord. Door een GGD-arts is bloed van hem afgenomen. Het rijbewijs van de 27-jarige man uit Hansweert is ingevorderd.

De auto van de man is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Een Officier van Justitie zal op een later moment over de verdere afhandeling van deze zaak beslissen. Dat gebeurt als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is.