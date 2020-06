Jongen gewond na steekincident

Het slachtoffer, een 14-jarige jongen uit Middelburg, is door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht, daar is hij behandeld aan zijn verwondingen. Agenten stelden ter plaatse een onderzoek in. Door hen werden verschillende getuigen gehoord en ook werden camerabeelden bekeken. Ook is in de omgeving van de J.A. van der Goeskade sporenonderzoek gedaan. Mocht u getuige van het incident zijn geweest, of u hebt informatie die ons verder kan helpen bij dit onderzoek, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2020-166532)

De zes aangehouden verdachten zijn allemaal minderjarig (15/16 jaar) en afkomstig uit Middelburg en Vlissingen.

Zondagavond hebben duikers nog gezocht naar het wapen waarmee gestoken zou zijn, maar dat is nog niet aangetroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek. De verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Zij worden maandag verder gehoord over het feit.