Man opgepakt verdacht van bedreiging

De afgelopen week verschenen er meerdere bedreigingen via social media aan het adres van de twee landelijke bewindslieden. Het Team Bedreigde Politici van de regionale recherche van de politie-eenheid Den Haag kreeg hiervan meldingen binnen. Door beide bewindslieden is aangifte gedaan. Het dossier is overgedragen aan de eenheid Zeeland West-Brabant omdat de verdachte iemand uit Tilburg zou zijn. Er is direct een onderzoek gestart wat heeft geresulteerd in de aanhouding van de Tilburger op zaterdag 27 juni 2020. De verdachte is na verhoor heengezonden. Hij blijft verdachte in deze zaak.