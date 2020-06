Ongeval op kruising Randweg Noord, drie gewonden

Alle drie de betrokkenen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Via 112 werd melding gemaakt van het ongeval. Hulpverleners waren snel ter plaatse en agenten stelden een onderzoek in. Ook verkeersspecialisten van de politie kwamen ter plekke voor onderzoek. Beide auto’s zijn in beslag genomen en zullen later deze week worden onderzocht.

Meteen na het ongeval bleven verschillende mensen op de kruising om eerste hulp aan de slachtoffers te verlenen. Van verschillende getuigen zijn verklaringen opgenomen. Nadat het onderzoek ter plaatse was afgerond zijn de betrokken auto’s weggesleept door een takelbedrijf. Het rijbewijs van de 21-jarige bestuurster van de auto die mogelijk door rood reed is ingevorderd door de politie. Een Officier van Justitie bepaalt later de verdere afhandeling in dit proces. Het zal onder meer afhangen van de resultaten van het bloedonderzoek dat bij haar is gedaan. Hierin wordt onder andere bekeken of de vrouw onder invloed van verdovende middelen was. Ook is door de politie een melding gedaan naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Zij gaan onderzoek doen naar de rijvaardigheid van de 21-jarige vrouw.

Over het exacte letsel van de drie gewonden is niets bekend.