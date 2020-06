Witte auto rijdt door na aanrijding Zierikzee

Hebt u iets gezien van deze aanrijding? Weet u wie er in de auto reed? Hebt u wellicht gehoord dat iemand een aanrijding heeft veroorzaakt en is doorgereden? Was u wellicht zelf de automobilist in de witte auto die is doorgereden na de aanrijding? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2020-166987.